Создание функционала формирования коротких ссылок на товар на сайте CM

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Закрыт3 заявки114 просмотров

Создание функционала формирования коротких ссылок на товар на сайте CMS 1c Битрикс  

Нужно обеспечить сайт наличием поиска или готовых страниц- ссылок на товар 

Структура ссылки:  

ДОМЕННОЕИМЯ/shop/?code=КОДТОВАРА 

где код:  

6 лет назад
Skarlatt
32 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 отзывов

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Нет заявок фрилансеров