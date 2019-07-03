нужен специалист по работе с phantom.js для разового проекта
Создание функционала формирования коротких ссылок на товар на сайте CM
Создание функционала формирования коротких ссылок на товар на сайте CMS 1c Битрикс
Нужно обеспечить сайт наличием поиска или готовых страниц- ссылок на товар
Структура ссылки:
ДОМЕННОЕИМЯ/shop/?code=КОДТОВАРА
где код:
Заявки фрилансеров
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