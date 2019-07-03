Привязать платежную систему

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок143 просмотра

Есть сайт php laravel, у пользователей есть кабинет с балансом. Нужно сделать пополнение баланса пользователей через https://www.coinpayments.net/ сейчас есть приём этой валютой, проходит даже письмо об оплате, но в базу в баланс не добавляется сумма платежа. Что-то вообщем не работает как должно. Откликаться Только кто имеет опыт в платежках!

LaravelPHP
6 лет назад
europa1
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров