Привязать платежную систему

Есть сайт php laravel, у пользователей есть кабинет с балансом. Нужно сделать пополнение баланса пользователей через https://www.coinpayments.net/ сейчас есть приём этой валютой, проходит даже письмо об оплате, но в базу в баланс не добавляется сумма платежа. Что-то вообщем не работает как должно. Откликаться Только кто имеет опыт в платежках!