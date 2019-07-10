Задание по селениум

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок219 просмотров

Здравствуйте,

есть задание по библиотеке селениум. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области - веб программирование

Селениум / webdriver.

6 лет назад
web_develop_r
Владислав 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Adren
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$10
1 день
Задание выполнено, спасибо. Всё, что было нужно - сделано. Обращусь ещё. Благодарен за быстрое выполнение.
Отличный как человек, так и как заказчик. Оплата во время. Мозги не компосирует )

Заявки фрилансеров

Adren
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад