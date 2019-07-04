Сделать скрол на сайте на вордпрес

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок175 просмотров

Сайт сделан на вордпресс https://sport-iv.ru/botanicheskij-sad/ Нужно сделать скрол до карты http://prntscr.com/o9faoz  при нажатии на адрес http://joxi.ru/4Ak385xuolaMXA на странице каждого клуба. 

WordPress
6 лет назад
mhz20005
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Рекомендую! Быстро и надежно!
Было приятно сотрудничать! Обращайтесь если что :)

Заявки фрилансеров

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад