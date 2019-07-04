Работы на вордпрес (рейтинг со звездочками)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок213 просмотров

Необходимо выполнить задачу по сайту на вордпресс: 

Сделать на страницах клубах (https://sport-iv.ru/botanicheskij-sad/ и другие) раздел отзывы и рейтинг со звездочками https://sport-iv.ru/botanicheskij-sad/

1. Добавить поверх текста отзыва звездочки http://prntscr.com/o5w6z0 

2. Так же сделать эти звездочки в форму обратной связи "оставить отзыв" http://prntscr.com/o9f7it   

3. Нужно сделать микроразметку чтобы информация о звездочках поступала в поисковые системы и отображалась в выдаче https://webmart.by/seo/rasshirennyj-snippet-v-google.html 

WordPress
6 лет назад
mhz20005
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Vanessavancliff
Иван 
23 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$7
1 день
Escrow
Рекомендую!
Владимир приятный в общении человек. Задачи поставлены чётко. Оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Vanessavancliff
Иван 
23 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад