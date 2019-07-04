1. Адаптировать для работы в Simfony 4 и по возможности оптимизировать Mysql-класс. 2. Добавить обработку ошибок. Оплата WMR по факту.
Работы на вордпрес (рейтинг со звездочками)
Необходимо выполнить задачу по сайту на вордпресс:
Сделать на страницах клубах (https://sport-iv.ru/botanicheskij-sad/ и другие) раздел отзывы и рейтинг со звездочками https://sport-iv.ru/botanicheskij-sad/
1. Добавить поверх текста отзыва звездочки http://prntscr.com/o5w6z0
2. Так же сделать эти звездочки в форму обратной связи "оставить отзыв" http://prntscr.com/o9f7it
3. Нужно сделать микроразметку чтобы информация о звездочках поступала в поисковые системы и отображалась в выдаче https://webmart.by/seo/rasshirennyj-snippet-v-google.html
Выбранный исполнитель
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