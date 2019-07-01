Необходимо на сайте изменить информацию

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  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка152 просмотра

есть сайт http://euroformen.com.ua на сайте есть товар какой идет в подарок при заказе необходимо изменить подарок 

6 лет назад
gelvira83
Эльвира 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alexgavrilow112
Гаврилов 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$6
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

alexgavrilow112
Гаврилов 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад