Необходимо на сайте изменить информацию

Здравствуйте.Нужно перенести таблицы на сайт. Они в формате PDF и в excel, в каком удобней, в таком и можно сделать. Нужно, что бы смотрелось, как таблица. Что сделанно можно посмотреть. Файлы прикрепляю. http://www.uralinvestmetall.ru/assortment/62/ ...