Web-Devoloper с 2012 года
Здравствуйте уважаемые заказчики. Я Александр Гаврилов.Я разработчик сайтов с 2012 года.
Мои навыки:
HTML5, CSS3, JS(jQuery)
Работаю с такими CMS как:
Opencart 3
Modx
Wordpress
Всегда рад новым клиентам!!!
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!