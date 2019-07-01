alexgavrilow112

Гаврилов alexgavrilow112

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Web-Devoloper с 2012 года

Здравствуйте уважаемые заказчики. Я Александр Гаврилов.Я разработчик сайтов с 2012 года.

Мои навыки:

HTML5, CSS3, JS(jQuery)

Работаю с такими CMS как:

Opencart 3

Modx

Wordpress

Всегда рад новым клиентам!!!

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Отзывы заказчиков

gelvira83
Эльвира 
41 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$6
10 баллов
6 лет назад
Необходимо на сайте изменить информацию
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