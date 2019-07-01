Доработка на Сodeigniter

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки121 просмотр

У нас есть платформа по онлайн обучению, разработанная на Codeigniter.

Нужно выполнить след. задачу. В разделе "Бюджет" есть логирование всех значимых операций - http://joxi.ru/VrwRjWvC73LwWA.

Каждая запись о событии хранится в отдельной таблице в БД.

Нужно добавить функцию комментирования каждой из записи. Верстка уже готова, нужен функционал.

CodeIgniter
6 лет назад
amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров