Создать программу для контроля загрузки сотрудников

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется создать программу или подсказать что есть подходящее на рынке аналогичных программ по контролю загрузки сотрудников. 

Специфика компании: компания по ремонту квартир. 

В программе хочется видеть:  

насколько загружен трудовой ресурс как на конкретном объекте работы, так и в целом. 

планирование и установка мастера на будущие проекты 

корректировка по срокам соответственно автоматическая корректировка всех дальнейших дат 

добавление нескольких видов диаграмм 

формирование отчетов (подробнее опишу при работе с кандидатом) 

Хочется более простой и удобный инструмент для планирования чисто под себя и свою компанию 

6 лет назад
seredyknikolai
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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