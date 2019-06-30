Создать программу для контроля загрузки сотрудников

Требуется создать программу или подсказать что есть подходящее на рынке аналогичных программ по контролю загрузки сотрудников.

Специфика компании: компания по ремонту квартир.

В программе хочется видеть:

насколько загружен трудовой ресурс как на конкретном объекте работы, так и в целом.

планирование и установка мастера на будущие проекты

корректировка по срокам соответственно автоматическая корректировка всех дальнейших дат

добавление нескольких видов диаграмм

формирование отчетов (подробнее опишу при работе с кандидатом)

Хочется более простой и удобный инструмент для планирования чисто под себя и свою компанию