Для нашей компании был разработан модуль для CMS Битрикс выполнявший импорт товаров и их описаний через наш API. Некоторое время назад, мы начали получать сообщения от пользователей о том, что модуль не работает. Все контакты ...
Создать программу для контроля загрузки сотрудников
Требуется создать программу или подсказать что есть подходящее на рынке аналогичных программ по контролю загрузки сотрудников.
Специфика компании: компания по ремонту квартир.
В программе хочется видеть:
насколько загружен трудовой ресурс как на конкретном объекте работы, так и в целом.
планирование и установка мастера на будущие проекты
корректировка по срокам соответственно автоматическая корректировка всех дальнейших дат
добавление нескольких видов диаграмм
формирование отчетов (подробнее опишу при работе с кандидатом)
Хочется более простой и удобный инструмент для планирования чисто под себя и свою компанию
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