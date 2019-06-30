Планировка помещения на сайте

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Закрыт3 заявки286 просмотров

Нужно программное решение php, с помощью которого посетитель сайта сможет сам нарисовать планировку этажей дома. Аналог по ссылке в прикрепленном файле (По сути нужно сделать аналогичный сервис с небольшими изменениями)

PHP
6 лет назад
alexeylau
Фариз 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров