JS внести изменения в калькулятор заказа

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Завершен3 заявки163 просмотра

Здравствуйте. 

Калькулятор на чистом JS.

Верстка не нужна, достаточно вывести контент на страницу.

Внести изменения на странице regioncoffee.ru 

1) Калькулятор подбора кофе по дефолту должен начинаться с 10 кг и соответствующей кофемашиной для этого объема, но возможность выбора менее 10 кг должна сохраниться.

2) Добавить вывод цены за кг в карточку кофе

Смотрите вложение для наглядности.

JavaScript
6 лет назад
commerce
Артемий 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rewl
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Быстро и без вопросов. Однозначно +
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

rewl
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад