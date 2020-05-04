Здравствуйте, Необходимо сделать доработки на сайте на wordpress. Шаблон с themeforest, исользует WPBakery Page Builder Всплывающие формы через Contact Form 7, и пара фото галерей. Адаптивно. Ссылка на тз: https://docs.google.com/document/d/1UvS-2B2JeAJAx4RP1PGYKwRbcjVSPkWYxpryqGc_nuA/edit?usp=sharing Ссылка на дизайн: https://www.figma.com/file/VHEvgbcblYLdM2JqKPd2Qj/engineering?node-id=0%3A1 Жду предложений по срокам и стоимости.
Артемий Васильев commercecommerce
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте, Файл во-вложении.Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте, flowerbird.ru Сайт на modx, доставка рассчитывается с помощью дополнения msDeliveryOnMap Необходимо доработать функционал, чтобы можно было пересчитывать доставку к точному времени, ночью и ускоренную доставку. Информация по доставке есть на странице "доставка". Скрин логики во-вложении.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, flowerbird.ru Сайт на modx, доставка рассчитывается с помощью дополнения msDeliveryOnMap Необходимо доработать функционал, чтобы можно было пересчитывать доставку к точному времени, ночью и ускоренную доставку. Информация по доставке есть на странице "доставка".Завершен3 года назад
- $40
Этикетка для бутылки, 2 стороны.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад
- $25
Создать визитную карточку и подготовить к печари по требованиям типографии.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте. Неоходимо сделать 4 иконки отображающие размер букета в векторе. Использоваться будет на сайте в размере 45х45px. Пример во-вложении.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте. Необходимо отрисовать в векторе. Шрифт не знаю. В хорошем качестве вышлю исполнителю. От вас цена, срок и в идеале telegramИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте. Необходимо переверстать 2 страницы существующего сайта. Сетка Bootstrap. Умение развернуть gulp проект и работать в нем. Вышлю архив, либо дам доступ к git репозиторию с актуальной версткой. Существующие страницы: 1) [url=https://workshopcoffee.ru/kofe-ruchnoj-obzharki]https://workshopcoffee.ru/kofe-ruchnoj-obzharki[/url] 2) [url=https://workshopcoffee.ru/services]https://workshopcoffee.ru/services [/url]Новый дизайн: https://www.figma.com/file/YIag9UMoE88UJlh6LdkmA7/2-new-pages?node-id=0%3A1 В отклике: цена/срок и WhatsApp или TelegtamHTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $50
Необходимо создать дизайн КП опираясь на устаревшею версию.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо собрать информацию о характеристиках кофемашин и написать небольшие описания. Пример: [url=https://regioncoffee.ru/arenda-kofemashin/delonghi/delonghi-magnifica-esam-3000]https://regioncoffee.ru/arenda-kofemashin/delonghi/delonghi-magnifica-esam-3000 [/url]Объем около 30 штук.Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте! Необходимо обтравить, поправить геометрию, подтянуть немного уровни и кадрировать. 13-14 изображений. Пример прикрепил.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте. Калькулятор на чистом JS. Верстка не нужна, достаточно вывести контент на страницу. Внести изменения на странице regioncoffee.ru 1) Калькулятор подбора кофе по дефолту должен начинаться с 10 кг и соответствующей кофемашиной для этого объема, но возможность выбора менее ...Завершен5 лет назад
- $1000
Сайт под ключ.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $40
Здравствуйте. Необходимо поставить верстку каталога на фреймворк codeinteger (php5) На данный момент без функционала. Просто берем инфу с созданной вами пустой базы данных mysql и выводим по категориям. Сделать кэширование средствами фреймворка. От вас цена, срок, опыт работы.Завершен13 лет назад
- $20
Здравствуйте. Необходимо создать JS набор для сайта, а именно: 1) – плавная анимация кнопок 2) – лайт боксы 3) – плавное открытие/скрытие блока с записью положения в куки После удачного завершения возможно продолжение сотрудничества по направлению: 1) ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать предельно простой WordPress шаблон по предоставленному макету, желательно валидный на сколько это возможно. - Выпадающее меню - На главной фото 500х350, меняющееся рэндомом или по порядку, не имеет особого значения как. - Из статей делаем новости, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужен ре-дизайн шапки для сайта, возможно только рисунок без текста и всего остального, то, над чем необходимо работать приложено. Госорганизация, бюджет мизерный, оставим отзыв. Возможно долгосрочное сотрудничество и приоритет при выборе исполнителя более высокобюджетных проектов. ...Иллюстрации и Рисунки25 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Необходимо сделать колладж из 3х фото. Фото предоставлю. Без портфолио не беспокоить.Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт15 лет назад