commerce

Артемий Васильев commerce

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Доработки сайта на wordpress

    Здравствуйте, Необходимо сделать доработки на сайте на wordpress. Шаблон с themeforest, исользует WPBakery Page Builder Всплывающие формы через Contact Form 7, и пара фото галерей. Адаптивно. Ссылка на тз: https://docs.google.com/document/d/1UvS-2B2JeAJAx4RP1PGYKwRbcjVSPkWYxpryqGc_nuA/edit?usp=sharing Ссылка на дизайн:  https://www.figma.com/file/VHEvgbcblYLdM2JqKPd2Qj/engineering?node-id=0%3A1 Жду предложений по срокам и стоимости.

    WordPressСайт на WordPressДоработка сайта на WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработать корзину на MODX

    Здравствуйте, flowerbird.ru Сайт на modx, доставка рассчитывается с помощью дополнения msDeliveryOnMap Необходимо доработать функционал, чтобы можно было пересчитывать доставку к точному времени, ночью и ускоренную доставку. Информация по доставке есть на странице "доставка". Скрин логики во-вложении.

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать корзину

    Здравствуйте, flowerbird.ru Сайт на modx, доставка рассчитывается с помощью дополнения msDeliveryOnMap Необходимо доработать функционал, чтобы можно было пересчитывать доставку к точному времени, ночью и ускоренную доставку. Информация по доставке есть на странице "доставка".

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Визитка

    $25

    Создать визитную карточку и подготовить к печари по требованиям типографии.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • 4 иконки в векторе

    Здравствуйте. Неоходимо сделать 4 иконки отображающие размер букета в векторе. Использоваться будет на сайте в размере 45х45px. Пример во-вложении.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка 2 страниц (gulp, sass)

    Здравствуйте. Необходимо переверстать 2 страницы существующего сайта. Сетка Bootstrap. Умение развернуть gulp проект и работать в нем. Вышлю архив, либо дам доступ к git репозиторию с актуальной версткой. Существующие страницы: 1) [url=https://workshopcoffee.ru/kofe-ruchnoj-obzharki]https://workshopcoffee.ru/kofe-ruchnoj-obzharki[/url] 2) [url=https://workshopcoffee.ru/services]https://workshopcoffee.ru/services [/url]Новый дизайн: https://www.figma.com/file/YIag9UMoE88UJlh6LdkmA7/2-new-pages?node-id=0%3A1 В отклике: цена/срок и WhatsApp или Telegtam

    BootstrapSASSGulp
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сбор информации для сайта, тематика: кофемашны

    Необходимо собрать информацию о характеристиках кофемашин и написать небольшие описания. Пример: [url=https://regioncoffee.ru/arenda-kofemashin/delonghi/delonghi-magnifica-esam-3000]https://regioncoffee.ru/arenda-kofemashin/delonghi/delonghi-magnifica-esam-3000 [/url]Объем около 30 штук.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • JS внести изменения в калькулятор заказа

    Здравствуйте.  Калькулятор на чистом JS. Верстка не нужна, достаточно вывести контент на страницу. Внести изменения на странице regioncoffee.ru  1) Калькулятор подбора кофе по дефолту должен начинаться с 10 кг и соответствующей кофемашиной для этого объема, но возможность выбора менее ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Поставить каталог на codeinteger (php5)

    $40

    Здравствуйте. Необходимо поставить верстку каталога на фреймворк codeinteger (php5) На данный момент без функционала. Просто берем инфу с созданной вами пустой базы данных mysql и выводим по категориям. Сделать кэширование средствами фреймворка. От вас цена, срок, опыт работы.

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • JS для сайта

    $20

    Здравствуйте. Необходимо создать JS набор для сайта, а именно: 1) – плавная анимация кнопок 2) – лайт боксы 3) – плавное открытие/скрытие блока с записью положения в куки После удачного завершения возможно продолжение сотрудничества по направлению: 1) ...

    CSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Простенький WordPress шаблон!

    Здравствуйте. Необходимо сделать предельно простой WordPress шаблон по предоставленному макету, желательно валидный на сколько это возможно. - Выпадающее меню - На главной фото 500х350, меняющееся рэндомом или по порядку, не имеет особого значения как. - Из статей делаем новости, ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шапка для сайта

    $10

    Нужен ре-дизайн шапки для сайта, возможно только рисунок без текста и всего остального, то, над чем необходимо работать приложено. Госорганизация, бюджет мизерный, оставим отзыв. Возможно долгосрочное сотрудничество и приоритет при выборе исполнителя более высокобюджетных проектов. ...

    Шапка для сайта
    Иллюстрации и Рисунки25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ostif
Вадим 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
3 года назад
Доработки сайта на wordpress
Отличный заказчик. Оплата сразу после выполнения.
Сделал все согласно ТЗ раньше срока!
Ответный отзыв
Valentina00000
46 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Перевести инструкцию беговой дорожки с английского на русский
Хороший заказчик. В процессе работы не было никаких непоняток. Быстрая оплата. Рекомендую!
Все хорошо.
Ответный отзыв
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$15
10 баллов
3 года назад
Этикетка для бутылки
Спасибо за интересный проект и оперативную оплату. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Получил именно то, что хотел. Отличная работа в кротчайшие сроки!
Ответный отзыв
nadya_grishina
21 годРоссия
4 года в сервисе
Была
месяц назад
$25
10 баллов
3 года назад
Визитка
Отлично!) Артемий всегда на связи, только положительные эмоции от работы. Спасибо, рекомендую!
Обращаюсь не в 1 раз. Все отлично! и быстро)
Ответный отзыв
jampa0
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
18 часов назад
$10
10 баллов
3 года назад
4 иконки в векторе
все отлично, мои рекомендации)
Спасибо за работу!
Ответный отзыв