Здравствуйте, flowerbird.ru Сайт на modx, доставка рассчитывается с помощью дополнения msDeliveryOnMap Необходимо доработать функционал, чтобы можно было пересчитывать доставку к точному времени, ночью и ускоренную доставку. Информация по доставке есть на странице "доставка". Скрин логики во-вложении.