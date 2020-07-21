Прикрепили пример того, что нужно. К каждой статье своя картинка - на ваше усмотрение, мучить с утверждением каждой картинки не будем (только с первой). Нужно, чтобы вы четко поняли концепцию нашего сайта. ...
Отрисовать в векторе
Здравствуйте.
Необходимо отрисовать в векторе.
Шрифт не знаю.
В хорошем качестве вышлю исполнителю.
От вас цена, срок и в идеале telegram
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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