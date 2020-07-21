Отрисовать в векторе

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Завершен3 заявки297 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо отрисовать в векторе.

Шрифт не знаю.

В хорошем качестве вышлю исполнителю.

От вас цена, срок и в идеале telegram

5 лет назад
commerce
Артемий 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nadya_grishina
Надежда 
22 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$4
1 день
Очень быстро, качество супер. Надежда молодец!
Все было отлично) Рекомендую!

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Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
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15 часов назад
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5 лет назад
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Екатерина
 
35 лет
12 лет в сервисе
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4 года назад
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5 лет назад
nadya_grishina
Надежда 
22 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад