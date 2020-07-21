Прикрепили пример того, что нужно. К каждой статье своя картинка - на ваше усмотрение, мучить с утверждением каждой картинки не будем (только с первой). Нужно, чтобы вы четко поняли концепцию нашего сайта. ...
Статейное фото на 15-30 минут
Нарисовать вступительную картинку (в любом жанре/стиле) к статье на тему "послеродовая депрессия". Сам заголовок не нужно на картинке писать.
ЦЕНА - 7 РУБЛЕЙ / 1 шт.
Не нужно отвечать с предложением своей цены.
Формат файлов: PNG + исходник;
Формат кадра: Горизонтальный (альбомная ориентация).
Размер (если картинка растровая): не менее 1200px по ширине и 600px по высоте.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки55 заявокЗакрыт4 года назад
Привет! Ищем настоящего профессионала и мастера своего для сотрудничества!! Очень интересный проект, большой настенный светильник 1,2м в диаметре. Задачи прорисовать все детали которые в дальнейшем уйдут на печать (нанесение ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Начертить в любой программеИллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать креатив для Яндекс.Директ. Требования: максимальный объем файла — 120 КБ; формат файла — JPG, PNG или GIF; размер в пикселях — 240×400. Образец и смысловое наполнение во вложенииЗакрыт5 лет назад
Нужно нарисовать 150 иллюстрации по тексту контента в стиле мультика Футурамы. Срок работы 2-3 месяца.Завершен5 лет назад
[table]Здравствуйте, для нашей новой карточной - обучающей игры нужны иллюстрации Проект состоит из двух игр. По ссылке вы найдете описание https://drive.google.com/drive/folders/1d6xEM5kLERq2OVIQmJZsMskkG3nwTul8?usp=sharing Карточные игры ...Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт5 лет назад
- $2
Необходимо аккуратно срисовать с образца карту мира с разделением по странам - графика должна быть в виде отдельных объектов в Corel Draw или отдельных слоев в Photoshop - границы соседствующих стран должны совпадать. Графика необходима ...Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Есть примеры, нужно нарисовать мультяшек под печатьИллюстрации и Рисунки50 заявокЗакрыт5 лет назад
- $25
Создать стикерпак в Corel или Illustrator на IT тематику, формат А5, 8 иллюстраций. Фразы для наклеек предоставим. На наклейках должен быть изображен енот и соответствующая фраза. Рисунок должен отображать смысл фразы.Завершен5 лет назад
Требуется создать концепт – арт космической станции в стиле Sci – Fi Все подробности в ТЗ и при личном общении. Добавлены примерные референсы, для понимания стилистики. От Вас требуется портфолио, согласование цены/времени.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт5 лет назад