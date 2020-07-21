Статейное фото на 15-30 минут

$1
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Закрыт2 заявки989 просмотров

Нарисовать вступительную картинку (в любом жанре/стиле) к статье на тему "послеродовая депрессия". Сам заголовок не нужно на картинке писать.

ЦЕНА - 7 РУБЛЕЙ / 1 шт.

Не нужно отвечать с предложением своей цены.

Формат файлов: PNG + исходник;

Формат кадра: Горизонтальный (альбомная ориентация).

Размер (если картинка растровая): не менее 1200px по ширине и 600px по высоте.

5 лет назад
ivan2017
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Мария
 
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