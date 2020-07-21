Нарисовать мост

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Закрыт27 заявок1104 просмотра

Необходимо нарисовать несуществующий мост в таком стиле https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/golden-bridge-vladivostok-russia-engraving-385034083 на основании присланных фото.

Прошу указать стоимость и сроки реализации.

5 лет назад
_Leonid
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