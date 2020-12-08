Если Вам интересна "новая техника" исполнения, то мои работы привлекут Ваше внимание!

Творческий подход, качественное исполнение и полное понимание с моей стороны, Вам гарантированы на 101%

Каждая работа будет эксклюзивной.

Я специализируюсь:

❶ на прикладном искусстве, таком как: лепка, рисование (от карандаша, до акрила);

❷ на программах Adobe Photoshop, Illustrator, Blender, Unity;

❸ векторная или растровая графика;

❹ фотография и видеосъемка;

❺ разработка макетов;

❻ дизайн уже готовых макетов и продуктов;

дополнительно:

❼ стихосложение;

❽ проза;

❾ оформление книжных изданий.

Для уточнения полного спектра работы, пишите в ЛС с прямым вопросом о том, что именно Вас интересует, некоторых моментов в перечне могла и не раскрыть.

Приятного дня!