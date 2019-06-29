Исправить скорость прокрутки и остановки плашек игроков в игре JACKPOT. Детальное описание могу скинуть заинтересованному исполнителю. Ролл создан на основе слайдера. Бекенд на Laravel Фронтенд на JS и jQuery ...
Натянуть новые стили на каркас (Редизайн)
Добрый день
Есть сайт на Kernel Video Sharing, с дефолтным шаблоном на Smarty. Сначала хотел натянуть на эту CMS шаблон от DLE, но из за кучи сложностей, остановился на простой смене стилей.
Что нужно:
Натянуть стили от шаблона ebalone.net, на каркас дефолтного шаблона "Kernel Video Sharing", сайт drochman.net. Старые стили удаляем. Должно получиться Один в Один)
Все елементы на сайте должны работать, фильтры, ленивая загрузка картинок, ajax подгрузка.
Если ещё короче:
Есть сайт на Dle ebalone.net и сайт на KVS drochman.net который должен выглядеть как ebalone.net, Один в один! )
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