Натянуть новые стили на каркас (Редизайн)

Добрый день

Есть сайт на Kernel Video Sharing, с дефолтным шаблоном на Smarty. Сначала хотел натянуть на эту CMS шаблон от DLE, но из за кучи сложностей, остановился на простой смене стилей.

Что нужно:

Натянуть стили от шаблона ebalone.net, на каркас дефолтного шаблона "Kernel Video Sharing", сайт drochman.net. Старые стили удаляем. Должно получиться Один в Один)

Все елементы на сайте должны работать, фильтры, ленивая загрузка картинок, ajax подгрузка.

Если ещё короче:

Есть сайт на Dle ebalone.net и сайт на KVS drochman.net который должен выглядеть как ebalone.net, Один в один! )