Телеграм-бот для букмекерского сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок202 просмотра

Задача:

с сайта букмекерской конторы 1хбет отследить начинающиеся матчи в режиме лайв по одному виду спорта (2 команды) и при условии, если стартовые коэффициенты на победу первой команды П1 и победу П2 второй команды находятся в определенном цифровом диапазоне, передать в телеграм сообщение о начале данной игры. 

6 лет назад
EvgenNek84
Евгений 
42 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Telegram_
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$50
1 день
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Заявки фрилансеров

Telegram_
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад

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