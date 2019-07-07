Подробное описание в файле, просьба оставлять вопросы в проекте либо если все понятно (на что я очень надеюсь) оставлять цену. Заявки без вопросов, в которых не указана цена - не рассматриваю. Оплата ...
Переезд с PHP 5.4 на 7.3
Имеем старый самопис (доска объявлений и каталог компаний) на php 5.4. Нужно переехать (оптимизировать код) под версию 7.3.
Делаем на тестовом поддомене. Принимаю, оплачиваю, обмениваемся отзывами + нужно перенести те же правки еще на один аналогичный сайт (на этом же движке, но с другим именем домена).
Кандидатам скину ссылку на сайт. От вас оценка в деньгах и сроках.
Антибот: 6+9=?
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