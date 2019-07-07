Переезд с PHP 5.4 на 7.3

Имеем старый самопис (доска объявлений и каталог компаний) на php 5.4. Нужно переехать (оптимизировать код) под версию 7.3.

Делаем на тестовом поддомене. Принимаю, оплачиваю, обмениваемся отзывами + нужно перенести те же правки еще на один аналогичный сайт (на этом же движке, но с другим именем домена).

Кандидатам скину ссылку на сайт. От вас оценка в деньгах и сроках.

Антибот: 6+9=?