Переезд с PHP 5.4 на 7.3

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок281 просмотр

Имеем старый самопис (доска объявлений и каталог компаний) на php 5.4. Нужно переехать (оптимизировать код) под версию 7.3.    

Делаем на тестовом поддомене. Принимаю, оплачиваю, обмениваемся отзывами + нужно перенести те же правки еще на один аналогичный сайт (на этом же движке, но с другим именем домена).  

Кандидатам скину ссылку на сайт. От вас оценка в деньгах и сроках.

Антибот: 6+9=?

PHP
6 лет назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

tooools
Андрей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$10
3 дня
Терпеливо выполнил все мои просьбы. Сделана задача хорошо.
Все отлично, рекомендую!

Заявки фрилансеров

tooools
Андрей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад