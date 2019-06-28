Восстановить работу кнопки скачать

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки188 просмотров

видео https://youtu.be/rVLQge4VBMw

прототип страницы после клике на кнопке скачать

https://d05fqr.axshare.com

вот здесь смотреть кнопку

http://trend.tubek.ru/azhurnyy-uzor-spicami-9

файлы которые участвуют в работе кнопки

trend.tubek.ru/redirect.php

trend.tubek.ru/zip/index.php

trend.tubek.ru/components/com_jshopping/templates/bs1/product/product_default.php

Доступы дам исполнителю

6 лет назад
tortxp
Юрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров