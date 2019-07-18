1C-Битрикс 301 редирект

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки137 просмотров

Добрый день, необходимо реализовать следующие редиректы, без цепочек редиректов.

Правила:

electric-service.ru -> https://www.electric-service.ru 

www.electric-service.ru -> https://www.electric-service.ru 

https://electric-service.ru -> https://www.electric-service.ru 

https://www.electric-service.ru -> https://www.electric-service.ru 

https://www.electric-service.ru//// -> https://www.electric-service.ru

https://www.electric-service.ru/// -> https://www.electric-service.ru

https://www.electric-service.ru// -> https://www.electric-service.ru

https://www.electric-service.ru/ -> https://www.electric-service.ru

https://www.electric-service.ru/index.php -> https://www.electric-service.ru/

https://www.electric-service.ru/vakansii/index.php -> https://www.electric-service.ru/vakansii/

https://www.electric-service.ru/catalog/vosstanovlennye_generatory/index.php -> https://www.electric-service.ru/catalog/vosstanovlennye_generatory/

https://www.electric-service.ru/catalog/rezistory_i_regulyatory_vrashcheniya//// -> https://www.electric-service.ru/catalog/rezistory_i_regulyatory_vrashcheniya/

Просьба отписываться если есть опыт и сможете реализовать.

6 лет назад
mediamax
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Спасибо, всё ок.
Все прошло хорошо

Заявки фрилансеров

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад