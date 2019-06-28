Правки по сайту (ImageCMS) на CodeIgniter. Техническое задание вышлю по запросу.
Нужна работа с API Инстаграма
Суть - создается сервис публикаций в соцсетях. В том числе и в Инстаграм. И столкнулись с неожиданной проблемой.
https://github.com/mgp25/Instagram-API - есть эта библиотека, которую можно использовать в проекте, но это не официальное API Инстаграма и с ней не получается настроить отложенный постинг.
А оказывается, API Инстаграма закрыто и его дают очень избирательно. Но может вы знаете какие-то пути решения этой проблемы. Или может вы делали заказчику проект по соцсетям, получили одобрение API Инстаграма и у вас просто лежит этот код. Готов как принять помощь в разработке с нуля, так и купить готовый код.
Нужна возможность делать отложенные посты. Это минимум.
Нужен человек, который разбирается с API Инстаграма.
Выбранный исполнитель
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