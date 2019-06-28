Нужна работа с API Инстаграма

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки205 просмотров

Суть - создается сервис публикаций в соцсетях. В том числе и в Инстаграм. И столкнулись с неожиданной проблемой.

https://github.com/mgp25/Instagram-API - есть эта библиотека, которую можно использовать в проекте, но это не официальное API Инстаграма и с ней не получается настроить отложенный постинг. 

А оказывается, API Инстаграма закрыто и его дают очень избирательно. Но может вы знаете какие-то пути решения этой проблемы. Или может вы делали заказчику проект по соцсетям, получили одобрение API Инстаграма и у вас просто лежит этот код. Готов как принять помощь в разработке с нуля, так и купить готовый код.

Нужна возможность делать отложенные посты. Это минимум.

Нужен человек, который разбирается с API Инстаграма. 

6 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

sergei_broo_del
Дуб 
31 год
6 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва(-1)
6 лет назад
$250
3 дня
Escrow
Мой первый отрицательный отзыв за все годы на Веблансере. Человек взял работу, сам озвучил бюджет и сам себе поставил дедлайн через 3 дня. Через 3 дня написал, что не успел и попросил еще 6 дней. А потом просто пропал. В день дедлайна не отвечал, сорвал работы - пришлось открыть арбитраж, чтобы вернуть деньги в БС. Он только написал: "Приветствую. Да, извините, пожалуйста(( Я отписался в тех поддержку чтобы Вам вернули средства в полном объёме." Итого, я потерял неделю, я теперь ищу нового программиста, сроки сорваны и человек просто забил на работу и не выходил на связь. В процессе поисков информации о нем я нашел еще отзывы, что это его типичная манера работать - брать заказ и пропадать. Крайне не рекомендую.

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sergei_broo_del
Дуб 
31 год
6 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва(-1)
6 лет назад