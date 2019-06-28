Построить функционал вывода ценовых позиций по объявлениям пользователя. Редакция 0.3 Задача 1. Создать страницу с общим списком ценовых предложений по всем объявлениям, разбитую по категориям с ограничением вывода в каждой категории. ...
Правки по сайту (ImageCMS)
Правки по сайту (ImageCMS) на CodeIgniter. Техническое задание вышлю по запросу.
Заявки фрилансеров
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