Не приходят заказы на почту и AmoCrm. Open Cart 2.3.

Необходимо существующий сайт Интернет-магазина на движке CMS Moguta доработать в связи с переходом на доставку через курьерскую службу "Боксберри". А именно - внедрить/проработать калькулятор стоимости доставки для посетителей сайта, отладить/доработать и разместить виджет с картой ...