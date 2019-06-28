Написать триггер js

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Завершен1 заявка137 просмотров

Здравствуйте!

Нужен специалист по java script.

ТЗ здесь: https://yadi.sk/i/ETduVr8JPeiljw

JavaJavaScript
6 лет назад
kisun
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

zhmenia
Царик 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Escrow
Быстро справился с поставленной задачей. Рекомендую!
Дмитрий постоянно на связи, заплатил без промедлений. Рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

zhmenia
Царик 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад