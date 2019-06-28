Сделать автономный сервис полноценных интеграций

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок138 просмотров

Сделать автономный сервис полноценных интеграций (Avito, Юла, Whats и Inst), который работает на собственном сервере для amoCRM и Bitrix24, чтобы была возможность общаться с клиентами на площадках объявлений и мессенджерах через CRM систему. 

Оплата обсуждается! ТЗ в файле. 50 тыс. рублей.

Еще актуально, пишите

AmoCRM
6 лет назад
dinyarik
Денис 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров