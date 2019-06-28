Модуль для DLE

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Привет. Нужен модуль для DLE 12.1, который бы менял ID у новостей из списка (txt файл) по крону.

DLE
6 лет назад
gesser1976
Андрей 
49 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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