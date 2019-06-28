Требуется разработать страницы регистрации пользователей на платформе CUBA Platform (Java). Разработка будет осуществляться в пустом шаблонном приложении. ТЗ во вложении. В предложении укажите ваш опыт в Java (обязательно) и CUBA (если есть).
Модуль для DLE
Привет. Нужен модуль для DLE 12.1, который бы менял ID у новостей из списка (txt файл) по крону.
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