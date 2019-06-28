Разработка страницы регистрации пользователей на Java

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки191 просмотр

Требуется разработать страницы регистрации пользователей на платформе CUBA Platform (Java).  Разработка будет осуществляться в пустом шаблонном приложении. 

ТЗ во вложении.  В предложении укажите ваш опыт в Java (обязательно) и CUBA (если есть).

Java
6 лет назад
wonderu
Игорь 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров