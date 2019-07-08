Правки учебного проекта на laravel 5.4

Подробное описание в файле, просьба оставлять вопросы в проекте либо если все понятно (на что я очень надеюсь) оставлять цену. Заявки без вопросов, в которых не указана цена - не рассматриваю.

Оплата банковским переводом (card2card или обычным wire transfer), я не уверен что это возможно сделать за пределы России, поэтому если вы из другой страны, пожалуйста объясните.