Правки учебного проекта на laravel 5.4

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки200 просмотров

Подробное описание в файле, просьба оставлять вопросы в проекте либо если все понятно (на что я очень надеюсь) оставлять цену. Заявки без вопросов, в которых не указана цена - не рассматриваю.

Оплата банковским переводом (card2card или обычным wire transfer), я не уверен что это возможно сделать за пределы России, поэтому если вы из другой страны, пожалуйста объясните.

Laravel
6 лет назад
inter-job
Сидоров 
41 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

zubkovrabota
Николай 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$20
1 день
Все сделано. Спасибо!
Большое спасибо! Один из немногих случаев, когда ТЗ грамотно составлено: задачи поставлены четко и недвусмысленно, сроки оговорены. Было очень интересно и приятно поработать. Хотелось бы и в дальнейшем сотрудничать с Владом.

Заявки фрилансеров

zubkovrabota
Николай 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад