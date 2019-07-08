Веб-разработчик (PHP, Yii2, Laravel, WordPress, JavaScript)

Занимаюсь веб-разработкой около 4-х лет. За это время успел освоить PHP (чистый, Yii2, Laravel), JS (jQeury, Vue.js). Кроме этого оптимизирую и дорабатываю сайты на WordPress. Имею опыт написания и работы с RESTful API, Swagger

На данный момент участвую в разработке систем управления ТКО в Etton Group: https://etton.ru. Также подрабатываю наставником на курсе по PHP в LoftSchool: https://loftschool.com

При этом всем, можете спросить: "А что я забыл ТУТ?"

Веб-программирование было моим хобби, теперь это моя любимая работа. ее не бывает мало. Чем ее больше для меня, тем интереснее. Поэтому я здесь.