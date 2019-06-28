Cs-Cart доработка Функционала

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Тех Задание.:На платформе СS-CART Multivendor, это маркет-плейс.  Доработать процесс добавление товаров на витрину а именно:  поставить кнопки вкл/выкл для не нужных полей формы, в момент добавление товара. Если Администратор включает, (vendor) Продавец может заполнять эти поля, если отключает эти поля не видны у продавцов.   Поля формы: * Настройка опций,* Цена образования/Склад,* Доступность.* ПодробнееНиже приведены 4 поля формы куда нужно внедрить. Сайт документции https://www.cs-cart.ru/docs/latest/developer_guide/

6 лет назад
mturgunov888
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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