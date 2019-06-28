Имеем старый самопис (доска объявлений и каталог компаний) на php 5.4. Нужно переехать (оптимизировать код) под версию 7.3. Делаем на тестовом поддомене. Принимаю, оплачиваю, обмениваемся отзывами + нужно перенести те же ...
Cs-Cart доработка Функционала
Тех Задание.:На платформе СS-CART Multivendor, это маркет-плейс. Доработать процесс добавление товаров на витрину а именно: поставить кнопки вкл/выкл для не нужных полей формы, в момент добавление товара. Если Администратор включает, (vendor) Продавец может заполнять эти поля, если отключает эти поля не видны у продавцов. Поля формы: * Настройка опций,* Цена образования/Склад,* Доступность.* ПодробнееНиже приведены 4 поля формы куда нужно внедрить. Сайт документции https://www.cs-cart.ru/docs/latest/developer_guide/
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