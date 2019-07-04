mturgunov888

Нужен профессиональный программист с большим опытом работы над платформой CS CART, на сдельную работу. Со своей стороны гарантирую хорошую оплату труда. И все необходимые документации. Человек нужен грамотный, без опыта пожалуйста не пишите. ...
- Системное администрированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен Крутой SEO специалист, для интернет магазина, Мебели, высылайте кейсы, и предложения, Сайт mebel.uzПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день нужно настроить рекламную компания в Гугле и Яндексе, рся, кмс, и ремаркетинг. сайт mebel.uz . пишите те кто с кейсами.Контекстная реклама26 заявокЗакрыт6 лет назад
Тех Задание.:На платформе СS-CART Multivendor, это маркет-плейс. Доработать процесс добавление товаров на витрину а именно: поставить кнопки вкл/выкл для не нужных полей формы, в момент добавление товара. Если Администратор включает, (vendor) Продавец может заполнять эти ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Тех Задание.:На платформе СS-CART Multivendor, это маркет-плейс. Доработать процесс добавление товаров на витрину а именно: поставить кнопки вкл/выкл для не нужных полей формы, в момент добавление товара. Если Администратор включает, (vendor) Продавец может заполнять эти ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад