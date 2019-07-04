Elasticsearch. Поиск строк в Excel Файлах в вебинтерфейсе

Здравствуйте

Имеется набор из 10 файлов Excel, которые из себя представляют прайсы поставщиков

Все прайсы очень разношерстные - у всех разные колонки и описания товаров к у каждого поставщика на свой лад

Какая стоит задача?

Сделать поиск по всем этим файлам (желательно поиск из веб интерфейса)

Например вбиваю "Коляска"

Результатом будет вывод строк из прайсов, если в любой ячейке строки встречается искомое слово

Тут говорят о таком решении https://toster.ru/q/397258

Напишите цену и сроки, кто уже делал подобное