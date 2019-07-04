Elasticsearch. Поиск строк в Excel Файлах в вебинтерфейсе

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Завершен3 заявки216 просмотров

Здравствуйте

Имеется набор из 10 файлов Excel, которые из себя представляют прайсы поставщиков

Все прайсы очень разношерстные - у всех разные колонки и описания товаров к у каждого поставщика на свой лад

Какая стоит задача?

Сделать поиск по всем этим файлам (желательно поиск из веб интерфейса)

Например вбиваю "Коляска" 

Результатом будет вывод строк из прайсов, если в любой ячейке строки встречается искомое слово

Тут говорят о таком решении https://toster.ru/q/397258

Напишите цену и сроки, кто уже делал подобное

6 лет назад
bigkir
Кирилл 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kub_x
26 лет
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
$120
5 дней
Escrow
Все четко и в срок. Рекомендую.
Рад был поработать. Обращайтесь ещё.

Заявки фрилансеров

kub_x
26 лет
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
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