Имеем старый самопис (доска объявлений и каталог компаний) на php 5.4. Нужно переехать (оптимизировать код) под версию 7.3. Делаем на тестовом поддомене. Принимаю, оплачиваю, обмениваемся отзывами + нужно перенести те же ...
Восстановить работоспособность сайта (DLE)
Непонятно по какой причине лег сайт key.in.ua
В техподдержке хостинга сказали, что
в логах ошибок сайта есть записи вида:
mod_fcgid: can't apply process slot for /home/rodnik/.system/fcgi/php-fcgi.www.key.in.ua
эти ошибки могут означать, что сайт использовал все выделенные ему процессы и не может запустить новые. Как правило, это означает что часть процессов сайта запущенных скриптами, не завершается корректно и превращается в процессы - зомби, забивающие очередь.
Оперативная связь в вайбере
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