Восстановить работоспособность сайта (DLE)

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Завершен2 заявки220 просмотров

Непонятно по какой причине лег сайт key.in.ua

В техподдержке хостинга сказали, что 

в логах ошибок сайта есть записи вида:

mod_fcgid: can't apply process slot for /home/rodnik/.system/fcgi/php-fcgi.www.key.in.ua

эти ошибки могут означать, что сайт использовал все выделенные ему процессы и не может запустить новые. Как правило, это означает что часть процессов сайта запущенных скриптами, не завершается корректно и превращается в процессы - зомби, забивающие очередь.

Оперативная связь в вайбере

DLEPHP
6 лет назад
dva81
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

fudeglan
35 лет
12 лет в сервисе
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2 года назад
6 лет назад
$24
2 дня
Escrow
Работа сделана - результат есть. Рекомендую Фархода.
Отличный заказчик. Адекватное и понятное ТЗ. Оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

fudeglan
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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