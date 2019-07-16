Восстановить работоспособность сайта (DLE)

Непонятно по какой причине лег сайт key.in.ua

В техподдержке хостинга сказали, что

в логах ошибок сайта есть записи вида:

mod_fcgid: can't apply process slot for /home/rodnik/.system/fcgi/php-fcgi.www.key.in.ua

эти ошибки могут означать, что сайт использовал все выделенные ему процессы и не может запустить новые. Как правило, это означает что часть процессов сайта запущенных скриптами, не завершается корректно и превращается в процессы - зомби, забивающие очередь.

Оперативная связь в вайбере