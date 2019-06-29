Починить триггерные рассылки БИТРИКС

Здравствуйте. Проблема в том, что не отправляются письма в триггерных рассылках. Тестовые сообщения отправляет, письма работают хорошо и с заказми, но триггерные рассылки не отправляются. Пишет так в статистике рассылок:

Статус - не отправлялся

Нужно исправить это и сказать в чеем была ошибка

Также нужно исправить меню, чтобы основные категории тоже были кликабельные