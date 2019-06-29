Розробник на node js

Компанія-замовник шукає розробніків програмного забезпечення, які мають досвід роботи із реалізацією серверного програмного забезпечення, яке здатне обслуговувати середню по розмірам аудиторію (від кількох тисяч до кількох десятків тисяч осіб) та надавати інформаційні послуги через це ПЗ.

Замовник потребує від розробників певний досвід у реалізації додатків, ботів, або веб-сайтів, які вели базу даних клієнтів і їх постійне обслуговування. Також бажане знання і досвід роботи із node js, оскільки це пріорітетна мова програмування для замовника у розробці даного ПЗ. Важлива також здатність розробника обслуговувати ПЗ певний час після його реалізації, для виправлення помилок або відновлення баз даних чи інших компонентів у випадку їх збою. Тому досвід з адмініструванням і обслуговуванням, відновленням і створенням резервних копій баз даних теж бажано мати і розумітися у зв'язаних із цим процесах.

Клієнти даного програмного забезпечення мусять розрізнятися один від одного своїми обліковими записами, кожний з яких матиме свій логін та пароль для входу. Тому необхідна обізнаність в програмуванні криптографічних основ та системній безпеці для запобігання втрати особистих даних клієнтів внаслідок дій посторонніх. По часу, очікується повна зайнятість розробником на протязі одного місяця для завершення розробки і тестування. Тому при наявності у розробника інших великих проектів, вчасна планова реалізація стане доволі сумнівною.

Виконання проекту групою можливе, при умові розподілу праці розробником самостійно.Оплата вирішується індивідуально, після проходження співбесіди і узгодження усіх питань щодо завдання. Оріентовно, розробник може розраховувати на суму від 25 000 грн при завершенні.

При реалізації ПЗ раніше вказаного терміну, сума оплати буде вищою за рахунок преміальних. Також сума може суттєво зростати від якості роботи і малої кількості помилок у коді, які будуть виявлені під час тестування. Проте суттєві затримки та прострочення планів можуть зменшити дану заробітню плату, або перекреслити нараховані по іншим причинам преміальні.

Прошу усіх, хто вважає що задовільняє вказаним вимогам, має навички та готовність до інтенсивної праці і відповідного заробітку залишити обратний зв'язок.

Буде проходити перевірка на відповідність розробника у даному завданні, а також будуть узгоджуватись наступні етапи налагодження співпраці.