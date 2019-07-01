Сделать RSS ленту и JSON информер для Mail.RU (сайт на WordPress)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки203 просмотра

С нашего сайта на WordPress требуется сделать выгрузку RSS ленты и информер на JSON для Mail.Ru

Есть уже готовая лента для Яндекса, можно подсмотреть часть кода от туда.

Во вложении требования Mail.Ru.

Доступ к сайту по SFTP только по ключу.

Прошу писать только с опытом.

Актуально только воскресение!!! Если не найдется исполнитель готовый сделать в рамках дня, сделаю сам :)

WordPress
6 лет назад
halm
Илья 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bashkir86_del
Руслан 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
6 лет назад
$50
1 день
Escrow
Все сделано оперативно, как надо, точно в требуемые сроки! Спасибо! Рекомендую.
Быстрая проверка и оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

bashkir86_del
Руслан 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
6 лет назад