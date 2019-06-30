Необходим аналогичный онлайн "чат" для сайта для сбора заявок, как в примере. "Чат" не должен иметь функции общения с оператором, а только лишь имитацию отправки сообщений оператором и с последующим появлением окна, чтобы оставить заявку.

Пример:

- скриншот https://beta.ctrlv.cz/en/S0VC

- ссылка для просмотра примера работы: https://potreb-prava.com/konsultaciya-yurista/yuridicheskaya-konsultaciya-po-zhkx-besplatno.html

Оставленный номер телефона в форме заявки, должен отправлять, как POST запрос на наш обработчик, вместе с другими переменными присутсвующими уже на страницы (id города, id товаров и т.д.).

Конкретные текста отправляемых сообщений, нами будут отредактированы в Вашем коде, после сдачи проекта. Если, у вас есть готовые решения, так-же рассмотрим их в рамках проекта.