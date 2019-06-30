Нужно переделать личный кабинет wordpress recall (https://codeseller.ru/prodcat/wp-recall/) бэк уже напсиан, нужен только фронт документация: https://codeseller.ru/dokumentaciya-wp-recall/ обязательно не должно сломат На главной странице личного кабинета добавить кнопку "добавить аккаунт" ...
Установить API на скрипт PHP
Заявки фрилансеров
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