Написать лайкер и комментер для youtube

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Закрыт3 заявки168 просмотров

На Laravel нужно реализовать функционал имитирующий работу в браузере: 

1. Авторизции в youtube-аккаунт 

2. Поиск роликов 

3. Лайкинг комментариев под роликами 

4. Комментирование роликов 

Интерфейс нужно реализовать на бутстрапе. 

Подробное ТЗ в приложении.

BootstrapLaravel
6 лет назад
leonidus
Леонид 
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров