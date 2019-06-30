Раскидать данные в таблицу, полученные через api.

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Закрыт13 заявок147 просмотров

Через api я получил данные. Мне нужно их вывести на сайт в виде таблицы. Таблица в 3 пункта. Работы на час.

Работа не сложная. Жду ваших предложений.

6 лет назад
guest_1561913555002
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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