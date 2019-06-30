Опытный Laravel разработчик для доработки сайта

Задача, есть массив состоящий из объектов, объекты содержат комментарии и события, у комментариев есть дочерние элементы, нужно отсортировать массив так чтобы можно было вывести дерево комментариев, тоесть после радителя добавить дочерние вот пример https://playcode.io/358287 ...