Доработки Yii

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Закрыт4 заявки138 просмотров

Здравствуйте. У нас сайт по продаже запчастей, он на фреймворке YII-1. Требуется программист для доработки сайта. ТЗ прикрепляю.

Yii
6 лет назад
kopenko
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)

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