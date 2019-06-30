ТЗ
Исправить ошибки на сайте
Необходимо решить ошибки на сайте:
1. На сайте интернет магазина при оформлении заказа в полях вводятся все необходимые данные (ФИО, телефон, адрес) и заказ оформляется, но когда письмо с этим заказом приходит на почту магазина, то указанные товары сохраняются, но никаких данных (ФИО, тел и адрес там нету) и заказ пишется как аннулированный. Но в то же время все эти данные приходят на почтовый адрес, который покупатель указал в качестве своего. Причем если адрес покупателя ….@мэил, то письмо не приходит, а если ...@яндекс, то письмо приходит.
2. На почту магазина приходит по 2 письма, одно из которых дубликат письма.
3. Минимальное количество заказов на некоторые товары составляет 10 шт.
Сайт на Open Card.
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