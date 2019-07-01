Адаптировать скрипт с php 5.6 до php 7.1, чтобы работало

Есть скрипт, который на версиях ниже php 7 нормально работал, на 7-й версии выдает белый экран, надо адаптировать.

Файлы прилагаются.

Основной файл, занимается обработкой excel_import_mysql_only_new.php ( скорей всего дело в нём, хотя и не уверен)

и библиотека, которая вызывается в первом файле: excel_explorer.php

100% НЕ знаю, в каком файле дело, в первом или втором.. ( надеюсь в первом, так как он маленький)