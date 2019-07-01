Адаптировать скрипт с php 5.6 до php 7.1, чтобы работало

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Завершен8 заявок137 просмотров

Есть скрипт, который на версиях ниже php 7 нормально работал, на 7-й версии выдает белый экран, надо адаптировать.

Файлы прилагаются.

Основной файл, занимается обработкой  excel_import_mysql_only_new.php ( скорей всего дело в нём, хотя и не уверен)

и библиотека, которая вызывается в первом файле: excel_explorer.php

100% НЕ знаю, в каком файле дело, в первом или втором.. ( надеюсь в первом, так как он маленький)

PHP
6 лет назад
dimitriy_geval
Димитрий 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов

Выбранный исполнитель

sharitonof
Сергей 
33 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$5
1 день
Дело мастера боится, это как раз про Сергея:-) Просто феноменально быстро, особенно по сравнению с другими вариантами, когда предлагали день работы, а тут за полчаса...
Благодарю за интересную задачу!

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sharitonof
Сергей 
33 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад