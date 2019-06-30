Laravel доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки142 просмотра

Здравствуйте. Нужен веб программист для доработки сайта на Laravel.

Общественное Объединение «Alumni Nazarbayev Intellectual Schools» alumni.nis.edu.kz 

Прошу откликаться фрилансеров с опытом работы. ТЗ прикрепляю к проекту.

Laravel
6 лет назад
kopenko
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров