Разработать систему бронирования услуг с предоплатой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок151 просмотр

Идеально, если у вас есть наработки или вы делали что-то подобное. 

Нужен модуль для бронирования услуг онлайн клиентом с возможностью предоплаты. Кабинет для администратора, чтобы принимать брони.

Кабинет для сотрудника, что одобрять брони или менять/удалять. 

Оповещения для конечных клиентов о изменении статусов бронирования. 

Mobile first, в перспективе приложение, для начала просто моб. версия и десктоп версия. 

Очень важная скорость работы. 

Срок разработки короткий, рабочая система должна быть запущена до 1 сентября, тестирование – с 15 августа.

6 лет назад
rumyanwts
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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