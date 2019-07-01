Разработать систему бронирования услуг с предоплатой

Идеально, если у вас есть наработки или вы делали что-то подобное.

Нужен модуль для бронирования услуг онлайн клиентом с возможностью предоплаты. Кабинет для администратора, чтобы принимать брони.

Кабинет для сотрудника, что одобрять брони или менять/удалять.

Оповещения для конечных клиентов о изменении статусов бронирования.

Mobile first, в перспективе приложение, для начала просто моб. версия и десктоп версия.

Очень важная скорость работы.

Срок разработки короткий, рабочая система должна быть запущена до 1 сентября, тестирование – с 15 августа.