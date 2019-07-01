Установить платформу Microsoft Power BI и интегровать ее

Добрый день, наша компания представляет собой сеть интернет-магазинов, занимающихся продажей спортивной обуви (New Balance, Adidas, Reebok, Timberland), гироскутеров (SMART Balance), а так же другими товарами.

Уже более 8 лет мы с успехом развиваемся на рынке ecommerce, следуя новейшим тенденциям онлайн-маркетинга.

В данный момент, мы в поисках специалиста, который установит платформу Microsoft Power BI и интегрирует ее с другими системами: Яндекс Метрикой, Google Analytics, Excel, Office 365. Это разовая работа, нам не нужен специалист поддержки!

Что нам нужно от Вас: опыт и понимание как работает платформа Microsoft Power BI.

Что мы предлагаем: разовую работу в нашей компании, оплата обговаривается индивидуально, сроки тоже.

Пожалуйста, указывайте в откликах примерную стоимость вашей работы (мы понимаем, что полная стоимость складывается из различных нюансов во время обсуждения).

Нам важен ваш опыт и отличная техническая осведомленность, как работает данная платформа в интеграции с другими системами.