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Создать калькулятор расчета окон на WP
Создать калькулятор расчета окон на WP.
Какие необходимо предоставить данные для того чтобы его сделать?
Пример: пластиковые-окна-установкаТОЧЧКАрф/calcТОЧЧКАphp
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