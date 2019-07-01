Создать калькулятор расчета окон на WP

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Закрыт12 заявок175 просмотров

Создать калькулятор расчета окон на WP. 

Какие необходимо предоставить данные для того чтобы его сделать? 

Пример: пластиковые-окна-установкаТОЧЧКАрф/calcТОЧЧКАphp 

WordPress
6 лет назад
vasyahsyk
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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