Добрый день! Оцените, пожалуйста, стоимость и сроки доработок https://docs.google.com/document/d/1FdFZsM00FAdv38KLSrGryrOK5Ek94EXK-4mHe_mFt1w/edit?usp=sharing
Настроить postback для cpa
Нужно создать интеграцию методом s2s (postback) между трекером и cpa сетью.CPA предоставили инструкцию.
Инструкция для подключения ГеткурсаНастройка в геткурсе при подтверждении подпискиЗарегистрируйте в гет-курсе нового партнера AD-X с емайлом [email protected], получите gcpc и сообщите намСоздайте процесс "ADX: подтверждение подписки", который нужно вызывать сразу после отправки подписчиков формы подписки: если пользователь пришел от партнера AD-X, то вызывайте блок “Ожидать выполнение условия” и в случае, если в течение 24 часов произошел клик по первому письму, которое вы отправляли в форме подписки, то вызывайте операцию “Вызвать URL” и вызывайте через GET-запрос url: https://intrening.ru/misc/affise_postback.php?status=1&clickid={object.create_session.clickid}&action_id={object.id}Создайте процесс с периодической проверкой "ADX: После заказа". Правило вхождения объекта: заказ создан. В процессе добавьте условие "если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ от партнера AD-X", то создайте операцию “Вызвать URL” и вызывайте через GET-запрос url: https://intrening.ru/misc/affise_postback.php?status=2&goal=sale&sum={object.cost_money}¤cy=RUB&clickid={object.user.create_session.clickid}&action_id={object.user.id}Создайте процесс с периодической проверкой "ADX: После оплаты". Правило вхождения объекта: заказ оплачен. В процессе добавьте условие "если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ от партнера AD-X", то создайте операцию “Вызвать URL” и вызывайте через GET-запрос url: https://intrening.ru/misc/affise_postback.php?status=1&goal=sale&sum={object.payed_money}¤cy=RUB&clickid={object.user.create_session.clickid}&action_id={object.user.id}Настройка в геткурсе без подтверждения подпискиЗарегистрируйте в гет-курсе нового партнера AD-X с емайлом [email protected], получите gcpc и сообщите намСоздайте процесс "ADX: подтверждение подписки", который нужно вызывать сразу после отправки подписчиков формы подписки: если подписчик пришел от партнера AD-X, то создайте операцию “Вызвать URL” и вызывайте через GET-запрос url: https://intrening.ru/misc/affise_postback.php?status=2&clickid={object.create_session.clickid}&action_id={object.id} После этого добавьте блок “Ожидать выполнение условия” и в случае, если в течение 24 часов произошел клик по первому письму, которое вы отправляли в форме подписки, то то создайте операцию “Вызвать URL” и вызывайте через GET-запрос url: https://intrening.ru/misc/affise_postback.php?status=5&clickid={object.create_session.clickid}&action_id={object.id}Создайте процесс с периодической проверкой "ADX: После оплаты". Правило вхождения объекта: заказ оплачен. В процессе добавьте условие "если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ от партнера AD-X", то создайте операцию “Вызвать URL” и вызывайте через GET-запрос url: https://intrening.ru/misc/affise_postback.php?status=5&goal=sale&sum={object.payed_money}¤cy=RUB&clickid={object.user.create_session.clickid}&action_id={object.user.id}Если пользователь вводит неправильный email, то система его автоматически отписывает после первой попытки отправить письмо http://prntscr.com/gbnxpg . Соответственно, вы можете автоматически отклонять невалидные подписчиков, для этого сделайте процесс с условием "Статус подписки" http://prntscr.com/gbnyga и в процессе добавьте условие "если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ от партнера AD-X", то создайте операцию “Вызвать URL” и вызывайте через GET-запрос url: https://intrening.ru/misc/affise_postback.php?status=3&goal=sale&sum={object.payed_money}¤cy=RUB&clickid={object.user.create_session.clickid}&action_id={object.user.id}Простая и быстрая интеграция с геткурсом:1. Видео: https://youtu.be/t4zgWrqFFaY 2. Ссылки для постбековПодписчик:https://intrening.ru/misc/affise_postback.php?status=1&clickid={object.create_session.clickid}&action_id={object.id}Заказ:https://intrening.ru/misc/affise_postback.php?status=2&goal=sale&sum={object.cost_money}¤cy=RUB&clickid={object.user.create_session.clickid}&action_id={object.user.id}Оплата:https://intrening.ru/misc/affise_postback.php?status=1&goal=sale&sum={object.payed_money}¤cy=RUB&clickid={object.user.create_session.clickid}&action_id={object.user.id}
Пришлю все логи и пароли при необходимости.
Все лендинги размещены на тильде Интеграция между Тильдой и трекером осуществляется по API (код для интеграции на доп хостинге)Работа срочная
Заявки фрилансеров
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